Против Вэнса вышли митингующие на горнолыжном курорте, где он хотел отдохнуть: видео, фото

Фото: соцсети

Против вице-президента США Джей Ди Вэнса вышли проукраинские митингующие, когда тот прибыл на отдых на один из американских горнолыжных курортов. Об этом сообщает The Boston Globe.

Событие произошло на курорте Шугарбуш в штате Вермонт.

По данным медиа, более 700 протестующих стояли на тротуарах и снежных заносах вдоль трассы, митингующие выкрикивали, пели песни и держали плакаты против Вэнса и действующей власти. Демонстрация, организованная перед автозаправочными станциями и магазином лыжной одежды, замедлила движение, поскольку водители, которые, как оказалось, в большинстве своем поддерживали акцию, сигналили в знак одобрения. Также протестующие подготовили автомобильную колонну.

"У меня просто была действительно эмоциональная, сильная, интуитивная реакция на то, что вчера показалось мне почти политическим трюком или засадой. Видеть, как наш президент и вице-президент разговаривали с [Зеленским] таким образом, было чрезвычайно тревожно и больно. Я не думаю, что наш президент понимает историю, и я полагаю, что это очень печально", — рассказала одна из митингующих.

В сети распространяются фото и видео с протеста.

Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG — Matt McDermott (@mattmfm) March 1, 2025

Hundreds of protesters gathered in Waitsfield on Saturday morning to protest Vice President JD Vance, who is visiting Vermont with his family for a ski trip this weekend. pic.twitter.com/gICcSJBU2a — Vermont Public (@vermontpublic) March 1, 2025

В то же время сторонники Трампа устроили контрпротест. Сколько их было — не уточнялось. Собрание выглядело в основном мирным, но время от времени происходили стычки между сторонниками и противниками администрации Трампа, отмечает медиа.

Сначала Вэнс планировал остановиться в отеле Pitcher Inn в поселке Уоррен, но позже изменил свои планы. Около отеля были около 30 человек, связанных с Вермонтской коалицией за освобождение Палестины, полдюжины из которых размахивали палестинскими флагами. Через дорогу, перед магазином, собралось небольшое количество поклонников Трампа, некоторые из них размахивали американскими флагами.