"Це політика, а не випадок". Брат Венса розповів, як російські військові страчували своїх же
Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт розповів в ефірі CNN, як на власні очі бачив, що російські військові розстрілюють своїх товаришів по службі, які не хотіли воювати.
"Я був свідком того, як вони розстрілюють своїх же військових, які відступають. Це ставалося достатню кількість разів, щоб вважати це політикою, а не окремим випадком. Ці люди за своєю політикою пожирають своїх же", – сказав Нейт Венс.
Нейт заявив, що, перебуваючи в Україні та служачи в її війську, він отримав "унікальний погляд" на те, що відбувається в Україні, і цей погляд відмінний від більшості американців.
"Я думаю, що якщо ви намагаєтеся мати справу з росіянами через американську призму, це обернеться проти вас. Вони не обов’язково думають, як ми. <...> Вони не вагатимуться, щоб зжерти американського президента або віцепрезидента. Вони не наші союзники й не будуть ними щонайменше протягом покоління", – висловився він.
- Нейт Венс воював у складі батальйону Вовки да Вінчі. В інтерв'ю Le Figaro він розповів, що три роки провів в Україні, два з половиною з яких брав участь у найкровопролитніших битвах повномасштабного вторгнення.
- Уже перебуваючи в Штатах, Нейт розлютився й був розчарований, коли почув, як його кузен нападав на президента Володимира Зеленського під час суперечки у Білому домі. Він вважає це "абсолютно недобросовісною засідкою".