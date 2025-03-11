"Це політика, а не випадок". Брат Венса розповів, як російські військові страчували своїх же

Нейт Венс заявив, що, перебуваючи в Україні та служачи в її війську, він отримав "унікальний погляд" на те, що відбувається в Україні

Нейт Венс (Фото: Le Figaro)

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт розповів в ефірі CNN, як на власні очі бачив, що російські військові розстрілюють своїх товаришів по службі, які не хотіли воювати.

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"Я був свідком того, як вони розстрілюють своїх же військових, які відступають. Це ставалося достатню кількість разів, щоб вважати це політикою, а не окремим випадком. Ці люди за своєю політикою пожирають своїх же", – сказав Нейт Венс.

Нейт заявив, що, перебуваючи в Україні та служачи в її війську, він отримав "унікальний погляд" на те, що відбувається в Україні, і цей погляд відмінний від більшості американців.

"Я думаю, що якщо ви намагаєтеся мати справу з росіянами через американську призму, це обернеться проти вас. Вони не обов’язково думають, як ми. <...> Вони не вагатимуться, щоб зжерти американського президента або віцепрезидента. Вони не наші союзники й не будуть ними щонайменше протягом покоління", – висловився він.

Нейт Венс воював у складі батальйону Вовки да Вінчі. В інтерв'ю Le Figaro він розповів, що три роки провів в Україні, два з половиною з яких брав участь у найкровопролитніших битвах повномасштабного вторгнення.

Уже перебуваючи в Штатах, Нейт розлютився й був розчарований, коли почув, як його кузен нападав на президента Володимира Зеленського під час суперечки у Білому домі. Він вважає це "абсолютно недобросовісною засідкою".