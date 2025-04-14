Трамп хоче подати до суду на CBS News після інтерв'ю Зеленського. Вимагає позбавити ліцензії

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп звинуватив програму 60 Minutes у тому, що його ім'я використовується в "зневажливому та наклепницькому" ключі. Як він заявив у соцмережі Truth Social, йому буде честю подати на канал CBS News та саму програму до суду.

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Заява Трампа пролунала після того, як програма 60 Minutes випустила інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським 13 квітня.

За словами президента США, трансляція минулими вихідними "перевершила все". Він заявив, що канал випустив дві історії. Перша пов'язана з Україною та війною, яка, за словами Трампа, "ніколи б не сталася", якби він був президентом. А друга – з Гренландією, де США висвітлили "неточно і шахрайським шляхом".

"Для мене велика честь подати до суду на 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські до невпізнанності репортажі... Вони не "новинне шоу", а безчесний політичний оперативник, просто замаскований під "новини", і повинні нести відповідальність за те, що вони зробили і роблять. Вони повинні втратити ліцензію", – заявив Трамп.

Він висловив сподівання, що Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) на чолі з її головою Бренданом Карром накладе максимальні штрафи та покарання за "незаконну та протиправну поведінку" телеканалу.

Трамп заявив, що CBS "вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях" і вони повинні "заплатити велику ціну за це".