Трамп хочет подать в суд на CBS News после интервью Зеленского. Требует лишить лицензии

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп обвинил программу 60 Minutes в том, что его имя используется в "уничижительном и клеветническом" ключе. Как он заявил в соцсети Truth Social, ему будет честью подать на канал CBS News и саму программу в суд.

Заявление Трампа прозвучало после того, как программа 60 Minutes выпустила интервью с президентом Владимиром Зеленским 13 апреля.

По словам президента США, трансляция в минувшие выходные "превзошла все". Он заявил, что канал выпустил две истории. Первая связана с Украиной и войной, которая, по словам Трампа, "никогда бы не произошла", если бы он был президентом. А вторая – с Гренландией, где США осветили "неточно и мошенническим путем".

"Для меня большая честь подать в суд на 60 Minutes, CBS Fake News и Paramount за их мошеннические до неузнаваемости репортажи... Они не "новостное шоу", а бесчестный политический оперативник, просто замаскированный под "новости", и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии", – заявил Трамп.

Он выразил надежду, что Федеральная комиссия по связи (FCC) во главе с ее председателем Бренданом Карром наложит максимальные штрафы и наказание за "незаконное и противоправное поведение" телеканала.

Трамп заявил, что CBS "вышла из-под контроля на невиданных ранее уровнях" и они должны "заплатить большую цену за это".