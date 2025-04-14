Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале полномасштабной войны РФ

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского и предшественника Джо Байдена в том, что якобы из-за них началось полномасштабное вторжение России. Такое сообщение глава государства сделал в своей соцсети Truth Social.

"Война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда и в течение четырех лет своего [предыдущего] срока не имел проблем с предотвращением этого. Президент Путин, и все остальные, уважали вашего Президента! Я НЕ ИМЕЮ НИЧЕГО ОБЩЕГО К ЭТОЙ ВОЙНЕ, НО Я УСЕРДНО РАБОТАЮ, ЧТОБ ОСТАНОВИТЬ СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЕ", – написал Трамп.

Он в очередной раз повторил свой тезис о якобы сфальсифицированности американских выборов 2020 года и добавил, что если бы этого не было, то "этой ужасной войны никогда бы не произошло".

Политик утверждает, что "президент Зеленский и подлец Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этому фарсу начаться".

"Существовало так много способов предотвратить ее [полномасштабную войну] начала. Но это прошлое. Теперь мы должны заставить это ОСТАНОВИТЬСЯ, И БЫСТРО. ТАК ГРУСТНО!", – подытожил Трамп.

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