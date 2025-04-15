Зеленский о "пяти территориях" Уиткоффа: Обсуждает вопросы вне своей компетентности

Накануне спецпредставитель Трампа заявил, что "ключ" к завершению войны против Украины – "пять территорий"

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Признание любых временно оккупированных территорий российскими является красной линией для Украины, а некоторые представители обсуждают вопросы вне своей компетентности. Так на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, что ключом к мирному соглашению являются "пять территорий".

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Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина.

"О территориях нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии – признание временно оккупированных территорий не украинскими, а российскими", – высказался глава государства.

Он добавил, что "соответствующие представители обсуждают вопросы вне своей компетентности".

2 апреля представитель Путина по инвестициям Дмитриев встретился с Уиткоффом в Вашингтоне. 11 апреля Reuters написало, что Уиткофф после этого предлагал Трампу признать российскими четыре области Украины.

Также 11 апреля Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться в сторону мира в Украине.

15 апреля он обвинил в полномасштабном вторжении в Украину прежде всего Путина, но также сказал, что его предшественник Байден и президент Зеленский якобы допустили войну.

В тот же день Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "ключом" к завершению войны против Украины являются "пять территорий".