Зеленский о "пяти территориях" Уиткоффа: Обсуждает вопросы вне своей компетентности
Признание любых временно оккупированных территорий российскими является красной линией для Украины, а некоторые представители обсуждают вопросы вне своей компетентности. Так на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, что ключом к мирному соглашению являются "пять территорий".
Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина.
"О территориях нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии – признание временно оккупированных территорий не украинскими, а российскими", – высказался глава государства.
Он добавил, что "соответствующие представители обсуждают вопросы вне своей компетентности".
- 2 апреля представитель Путина по инвестициям Дмитриев встретился с Уиткоффом в Вашингтоне. 11 апреля Reuters написало, что Уиткофф после этого предлагал Трампу признать российскими четыре области Украины.
- Также 11 апреля Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться в сторону мира в Украине.
- 15 апреля он обвинил в полномасштабном вторжении в Украину прежде всего Путина, но также сказал, что его предшественник Байден и президент Зеленский якобы допустили войну.
- В тот же день Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "ключом" к завершению войны против Украины являются "пять территорий".