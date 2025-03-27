Зеленский об Уиткоффе и его заявлениях: Для украинцев этот человек с другой планеты

Глава государства отметил, что другие страны часто двигаются в "другом темпе" по сравнению с находящейся в условиях войны Украиной

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

Президент Владимир Зеленский, комментируя недавние заявления спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, подчеркнул, что для украинцев его слова звучат как из "другого мира".

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Глава государства упомянул о Уиткоффе, отмечая, что другие страны часто двигаются в "другом темпе" по сравнению с находящейся в условиях войны Украиной.

"Как, например, один из представителей США по русским Уиткофф. Он говорит вещи и он так выглядит. Для нас, для Украинцев они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты", – сказал он.

Зеленский вспомнил, что "кто-то сказал ему, что Уиткофф очень предметный человек, всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и т.д.".

"И я приведу вам такой пример. Когда он занимался недвижимостью, то обычно вопрос у людей "какой вид из окна", "куда смотрят окна, "сколько комнат". А в Украине – чтобы сразу понять, где мы находимся – у нас вопрос о недвижимости один – есть ли бомбоубежище в этом доме?", – продолжил Зеленский.

Он добавил, что это не упреки кому-то, просто "мы живем в разных реалиях".