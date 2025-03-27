Зеленский об Уиткоффе и его заявлениях: Для украинцев этот человек с другой планеты
Президент Владимир Зеленский, комментируя недавние заявления спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, подчеркнул, что для украинцев его слова звучат как из "другого мира".
Глава государства упомянул о Уиткоффе, отмечая, что другие страны часто двигаются в "другом темпе" по сравнению с находящейся в условиях войны Украиной.
"Как, например, один из представителей США по русским Уиткофф. Он говорит вещи и он так выглядит. Для нас, для Украинцев они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты", – сказал он.
Зеленский вспомнил, что "кто-то сказал ему, что Уиткофф очень предметный человек, всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и т.д.".
"И я приведу вам такой пример. Когда он занимался недвижимостью, то обычно вопрос у людей "какой вид из окна", "куда смотрят окна, "сколько комнат". А в Украине – чтобы сразу понять, где мы находимся – у нас вопрос о недвижимости один – есть ли бомбоубежище в этом доме?", – продолжил Зеленский.
Он добавил, что это не упреки кому-то, просто "мы живем в разных реалиях".
22 марта 2025 года Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что временно оккупированные территории Украины являются ключевой проблемой урегулирования войны. Он назвал эти регионы "русскоязычными" и упомянул о так называемых "референдумах".
24 марта в Евросоюзе ответили на заявление Уиткоффа по поводу "референдумов" на оккупированных территориях и назвали их "тотальным обманом".