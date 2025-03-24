"Он отличный парень". Вэнс вступился за Уиткоффа после ряда его провокационных заявлений

Вице-президент США заявил, что "большая часть дипломатии сводится к простому навыку: не быть идиотом"

Стив Виткофф (Фото: ЭРА/CHRIS KLEPONIS)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, подчеркнув, что тот "прекрасно справляется" со своей работой.

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"Стив Уиткофф – отличный парень, который делает невероятную работу. Люди, его критикующие, злятся, что он добивается успеха там, где они терпели неудачу 40 лет. Оказывается, большая часть дипломатии сводится к простому навыку: не быть идиотом", – говорится в сообщении Вэнса.

22 марта в интервью пропагандисту Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что временно оккупированные территории Украины являются ключевой проблемой урегулирования войны. Он также назвал их "русскоязычными" и теми, где жители "высказались за то, чтобы находиться под контролем России".