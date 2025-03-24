"Он отличный парень". Вэнс вступился за Уиткоффа после ряда его провокационных заявлений
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, подчеркнув, что тот "прекрасно справляется" со своей работой.
"Стив Уиткофф – отличный парень, который делает невероятную работу. Люди, его критикующие, злятся, что он добивается успеха там, где они терпели неудачу 40 лет. Оказывается, большая часть дипломатии сводится к простому навыку: не быть идиотом", – говорится в сообщении Вэнса.
22 марта в интервью пропагандисту Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что временно оккупированные территории Украины являются ключевой проблемой урегулирования войны. Он также назвал их "русскоязычными" и теми, где жители "высказались за то, чтобы находиться под контролем России".
- Народный депутат от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выразил мнение, что Уиткоффа должны отозвать с должности, а его заявления по поводу референдумов на оккупированных Россией территориях являются "позорными и шокирующими".
- Сразу после этого заявления Евросоюз подчеркнул, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.