Уиткофф: Не считаю Путина плохим. Он подарил Трампу портрет и молился о нем

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Российский диктатор Владимир Путин передал портрет президенту США Дональду Трампу и молился о нем после покушения. Об этом в интервью Такеру Карлсону рассказал спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и отметил, что не считает Путина "плохим парнем".

"Президент Путин заказал прекрасный портрет президента Трампа у ведущего российского художника и фактически отдал его мне. Он попросил меня отвезти его домой президенту Трампу", – сказал Уиткофф.

По его словам, это был "трогательный момент", о котором даже писали в газетах.

Читайте также Пути Трампа и Путина разойдутся. Вот когда это произойдет

Также Путин во время встречи с Уиткоффом в Москве 8 марта рассказал, что якобы молился за Трампа, когда в того стреляли во время предвыборного выступления вблизи Батлера, штат Пенсильвания. Тогда американский президент получил ранение уха.

"Он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом США и мог стать новым президентом, а потому, что у него с ним была дружба, и он молился за своего друга", – рассказал Уиткофф.

По приезде в Вашингтон спецпосланник США рассказал это Трампу, и тот, по его словам, был "явно тронут этим". Уиткофф подчеркнул, что это свидетельствует о связи между США и Россией, которую удалось восстановить благодаря коммуникации.

"Многие люди сказали бы, вы знаете, я не должен был иметь [коммуникацию], потому что Путин плохой парень. Я не считаю Путина плохим парнем. Это сложная ситуация, что война и все факторы, которые привели к этому", – отметил Уиткофф.