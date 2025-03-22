Віткофф: Не вважаю Путіна поганим. Він подарував Трампу портрет і молився за нього
Російський диктатор Володимир Путін передав портрет президенту США Дональду Трампу та молився за нього після замаху. Про це в інтерв'ю Такеру Карлсону розповів спецпредставник США щодо Близького Сходу Стів Віткофф і зазначив, що не вважає Путіна "поганим хлопцем".
"Президент Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично віддав його мені. Він попросив мене відвезти його додому президенту Трампу", – сказав Віткофф.
За його словами, це був "зворушливий момент", про який навіть писали в газетах.
Також Путін під час зустрічі з Віткоффом у Москві 8 березня розповів, що нібито молився за Трампа, коли у того стріляли під час передвиборчого виступу поблизу Батлера, штат Пенсільванія. Тоді американський президент отримав поранення вуха.
"Він пішов до місцевої церкви, зустрівся зі своїм священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США і міг стати новим президентом, а тому, що у нього з ним була дружба, і він молився за свого друга", – розповів Віткофф.
Приїхавши до Вашингтона, спецпосланник США розповів це Трампу, і той, за його словами, був "явно зворушений цим". Віткофф підкреслив, що це свідчить про зв'язок між США та Росією, який вдалося відновити завдяки комунікації.
"Багато людей сказали б, ви знаєте, я не повинен був мати [комунікацію], тому що Путін поганий хлопець. Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Це складна ситуація, що війна і всі фактори, які призвели до цього", – зазначив Віткофф.
- Віткофф також розповів, що під час 30-денного перемир'я в Україні буде обговорюватися повне припинення вогню. За його словами, це основна ціль тимчасової тиші на фронті.
- Також спецпосланець США назвав окуповані території України "російськомовними" і пригадав, що там були проведені так звані "референдуми".