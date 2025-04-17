Зеленский: Мы получили информацию, что Китай поставляет оружие России

Есть соответствующие данные от СБУ и разведок, уточнил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие России. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что эта информация "не очень приятная".

"Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. И мы готовы будем говорить об этом подробно", – сказал Зеленский.

По его словам, есть соответствующая информация от Службы безопасности Украины и разведок.

Зеленский отметил, что речь идет о порохе и артиллерии.

Новость дополняется...