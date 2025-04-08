МИД вызвал временного поверенного в делах Китая

О взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области сообщил Владимир Зеленский

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне на стороне России. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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"Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и требовать объяснений", – говорится в сообщении.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что участие китайских граждан в составе российской армии ставит под сомнение задекларированную позицию Китая относительно мира и подрывает доверие к Пекину как постоянному члену Совбеза Организации Объединенных Наций.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны пленили в Донецкой области двух граждан КНР.

14 февраля 2025 года глава МИД Китая Ван И выступил за участие Европы в переговорах по урегулированию войны в Украине.

6 марта сообщалось, что специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шае "ошеломлен" отношением Трампа к европейским союзникам. Он также считает, что мирное соглашение не может определяться только США и Россией без Украины.

7 марта Ван И заявил, что Китай будет поддерживать все усилия, направленные на урегулирование российско-украинской войны и установление мира.