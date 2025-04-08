МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Про взяття в полон двох громадян Китаю в Донецькій області повідомив Володимир Зеленський

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні на боці Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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"Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень", – йдеться у повідомленні.

Очільник української дипломатії наголосив, що участь китайських громадян у складі російської армії ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон у Донецькій області двох громадян КНР.

14 лютого 2025 року глава МЗС Китаю Ван Ї виступив за участь Європи у переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

6 березня повідомлялося, що спеціальний посланник Китаю з європейських справ Лу Шає "приголомшений" ставленням Трампа до європейських союзників. Він також вважає, що мирна угода не може визначатися лише США та Росією без України.

7 березня Ван Ї заявив, що Китай підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-української війни та встановлення миру.