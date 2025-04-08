ЗСУ взяли у полон двох китайців, які воювали проти України на Донеччині – відео

За даними, які отримав президент, в окупаційних підрозділах громадян Китаю "значно більше, ніж двоє"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії на Донеччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео.

"Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил", – написав глава держави.

Зеленський доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Президент наголосив, що залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що російський диктатор Володимир Путін "збирається робити що завгодно, окрім завершення війни".

Полонені китайці перебувають у СБУ.

Взяття у полон китайських громадян відбувається на тлі "послідовної" позиції Пекіна: він хоче вирішення "української кризи" шляхом діалогу – так у КНР називають російсько-українську війну.

Ще місяць тому, 7 березня, головний дипломат Китаю Ван Ї казав, що Китай прагне створити умови для врегулювання війни проти України "шляхом пошуку сторонами прийнятних домовленостей і підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання". Також Ван Ї виступив за участь Європи у переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

У попередні роки великої війни Китай заперечував, що постачає Росії зброю чи військові компоненти.