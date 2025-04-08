ВСУ взяли в плен двух китайцев, воевавших против Украины в Донецкой области – видео

По данным, полученным президентом, в оккупационных подразделениях граждан Китая "значительно больше, чем двое"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии в Донецкой области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав видео.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил", – написал глава государства.

Зеленский поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

Президент подчеркнул, что привлечение Россией еще прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что российский диктатор Владимир Путин "собирается делать что угодно, кроме завершения войны".

Пленные китайцы находятся в СБУ.

Взятие в плен китайских граждан происходит на фоне "последовательной" позиции Пекина: он хочет разрешения "украинского кризиса" путем диалога – так в КНР называют российско-украинскую войну.

Еще месяц назад, 7 марта, главный дипломат Китая Ван Говорил, что Китай стремится создать условия для урегулирования войны против Украины "путем поиска сторонами приемлемых договоренностей и будет поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование". Также Ван выступил за участие Европы в переговорах по урегулированию войны в Украине.

В предыдущие годы войны Китай отрицал, что поставляет России оружие или военные компоненты.