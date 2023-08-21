Китай отрицает поставку военных компонентов России. Говорят о "злонамеренной клевете"

В Министерстве иностранных дел Китая отрицают поставки военных компонентов России и обвиняют медиа в "клевете". Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, цитирует его пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует китайская Компартия.

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В британской газете Telegraph вышел материал о том, что Китай помогает вооружать Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, используемыми оборонной промышленностью.

По словам Ван Вэнбина, Пекин "выступает против ложной сенсационности и злонамеренной клеветы".

Кроме этого дипломат произнес "классическую" позицию Китая насчет войны, заявив, что страна "всегда была привержена делу примирения и диалога".

"Мы будем продолжать играть конструктивную роль в смягчении и охлаждении ситуации. По сравнению с некоторыми странами, которые постоянно раздувают огонь и подливают масла в огонь, позиция Китая открыта и прямолинейна", — сказал он.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

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