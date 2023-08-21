У Міністерстві закордонних справ Китаю заперечують постачання військових компонентів Росії та звинувачують медіа у "наклепі". Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, цитує його пропагандистське агентство Global Times, яке контролює китайська Компартія.

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У британській газеті Telegraph вийшов матеріал про те, що Китай допомагає озброювати Росію вертольотами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, що використовуються оборонною промисловістю.

За словами Ван Венбіна, Пекін "виступає проти хибної сенсаційності та зловмисного наклепу".

Крім цього, дипломат виголосив "класичну" позицію Китаю щодо війни, заявивши, що країна "завжди була віддана справі примирення та діалогу".

"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у пом'якшенні та охолодженні ситуації. Порівняно з деякими країнами, які постійно роздмухують вогонь і підливають олії у вогонь, позиція Китаю відкрита і прямолінійна", — сказав він.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.

За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволений.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України дедалі більше розходяться, пише ISW.

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