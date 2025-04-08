Фон дер Ляйен призвала Китай помочь достичь мира в Украине и обсудила пошлины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьером Китая Ли Цяном, призвав Пекин помочь завершить российско-украинскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного органа Евросоюза.
Фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС твердо поддерживает справедливый и продолжительный мир в Украине, подчеркнув, что только Украина имеет право определять условия мира. Она призвала Китай сделать больше для установления мира в Украине.
Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что саммит ЕС-Китай в июле будет хорошей возможностью отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между странами.
Также отмечается, что фон дер Ляйен поговорила с Ли о состоянии отношений между ЕС и Китаем и влиянии американских тарифов на экономику двух государств. Она призвала китайского премьера к урегулированию текущей ситуации путем переговоров и отметила необходимость избегать дальнейшей эскалации.
- Начиная с 12:01 10 апреля 2025 года на все импортные американские товары в Китае дополнительно будет взиматься пошлина размером 34% сверх действующих тарифных ставок.
- Трамп назвал такое решение "ошибкой" и заявил, что США введут дополнительные пошлины в размере 50% для Китая с 9 апреля, если Пекин не отменит тарифы в 34% на американские товары.