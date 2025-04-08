Фон дер Ляйен призвала Китай помочь достичь мира в Украине и обсудила пошлины

Президент Еврокомиссии провела телефонный разговор с китайским премьером Ли Цяном. Обсудила вопросы Украины и таможенной войны с США

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/Stringer)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьером Китая Ли Цяном, призвав Пекин помочь завершить российско-украинскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного органа Евросоюза.

Фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС твердо поддерживает справедливый и продолжительный мир в Украине, подчеркнув, что только Украина имеет право определять условия мира. Она призвала Китай сделать больше для установления мира в Украине.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что саммит ЕС-Китай в июле будет хорошей возможностью отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между странами.

Также отмечается, что фон дер Ляйен поговорила с Ли о состоянии отношений между ЕС и Китаем и влиянии американских тарифов на экономику двух государств. Она призвала китайского премьера к урегулированию текущей ситуации путем переговоров и отметила необходимость избегать дальнейшей эскалации.