Фон дер Ляєн закликала Китай допомогти досягти миру в Україні та обговорила мита

Президентка Єврокомісії провела телефонну розмову з китайським прем'єром Лі Цяном. Обговорила питання України та митної війни зі США

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/Stringer)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єром Китаю Лі Цяном, закликавши Пекін допомогти завершити російсько-українську війну. Про це повідомили у пресслужбі виконавчого органу Євросоюзу.

Фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС твердо підтримує справедливий і довготривалий мир в Україні, підкресливши, що лише Україна має право визначати умови миру. Вона закликала Китай зробити більше для встановлення миру в Україні.

Окрім того, президентка Єврокомісії зазначила, що саміт ЄС-Китай у липні буде гарною нагодою відсвяткувати 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Також зазначається, що фон дер Ляєн поговорила з Лі про стан відносин між ЄС та Китаєм та вплив американських тарифів на економіку двох держав. Вона закликала китайського прем'єра до врегулювання поточної ситуації шляхом переговорів та наголосила на необхідності уникнення подальшої ескалації.