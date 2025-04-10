МИД Китая отреагировал на заявление Зеленского об участии граждан страны в войне

Линь Цзянь (Фото: Jessica Lee/EPA)

Утверждение по поводу участия граждан Китая на стороне России в войне против Украины не имеет под собой фактов. Так спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина располагает данными по меньшей мере 155 китайцах, участвующих в войне на стороне РФ.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналисты попросили прокомментировать, знают ли в МИД, сколько граждан КНР помогают России в ее войне против Украины. В частности, они упомянули заявление Зеленского об участии "намного большего количества китайцев", чем 155 граждан, о которых известно.

"Такое утверждение не имеет под собой фактов. Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так Пекин называет войну РФ против Украины) очень четкая и широко признана международным сообществом. Украинской стороне необходимо правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая для политического урегулирования украинского кризиса", – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Также у него попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что захват в плен двух граждан КНР "подвергает сомнению провозглашенную позицию Китая относительно мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза Организации Объединенных Наций".

"Как я уже сказал, Китай все время придерживался объективной и справедливой позиции относительно проблемы украинского кризиса. Это очень понятно. И Китай был предан прекращению конфликта и содействию переговорам о мире, что очевидно для международного сообщества", – подчеркнул Линь Цзянь, добавив, что украинской стороне необходимо правильно оценить усилия Китая.

8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.

В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.

В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.