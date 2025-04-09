В среду, 9 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины пообщались с пленными гражданами Китая, воевавшими на стороне российской армии против Украины. Соответствующее видео обнародовал президент Владимир Зеленский.

"Выясняем все факты пребывания этих и других граждан Китая в составе российской оккупационной армии. Работает также украинская разведка", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что у Украины есть точные данные о более 150 гражданах Китая, которых Россия привлекла к войне.

"Знаем, что на самом деле их больше. Украина считает, что такое даже нескрываемое вовлечение Россией граждан Китая в боевые действия на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны", — написал президент.

Он назвал это еще одним свидетельством того, что Москве нужно просто затягивать боевые действия.

На кадрах, опубликованных Зеленским, показаны документы пленных китайцев. Мужчина, назвавший себя Чанг Ренбо, утверждает, что попал в плен во время своей первой боевой задачи. По его словам, раньше он не держал оружие в руках.

Второй пленный, Ванг Гуанцзюн, рассказал, что сдался в плен еще с двумя захватчиками. По его словам, украинские военные спасли им жизнь, ведь россияне сбросили взрывчатку с газами. Китаец говорит, что он надышался этим газом и думал, что погибнет, но украинский военный вытащил его из укрытия.

8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.

В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.

В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.