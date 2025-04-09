Зеленский заявил о готовности обменять граждан Китая на украинских военных

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готова обменять захваченных в плен граждан Китая, но только на украинских защитников. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, двое китайских граждан были доставлены в Службу безопасности Украины в Киеве. В отличие от северокорейских пленных, они оказались более "болтливыми", и к ним могут быть допущены журналисты для интервью.

Зеленский рассказал, что северокорейцам, попавшим в плен Сил обороны, сделали операции. Они живы и находятся в Украине.

"Мы хотели бы их обменять. Мы готовы их менять только на находящихся в плену украинских воинов. Мы передали такой сигнал", – отметил президент.

8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.

В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.

В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.