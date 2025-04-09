Зеленський заявив про готовність обміняти громадян Китаю на українських військових

Громадян КНР було доставлено до Служби безпеки України в Києві, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна готова обміняти захоплених у полон громадян Китаю, але тільки на українських захисників. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

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За словами глави держави, двох китайських громадян було доставлено до Служби безпеки України в Києві. На відміну від північнокорейських полонених, вони виявилися "балакучішими", і до них можуть бути допущені журналісти для інтерв'ю.

Зеленський розповів, що північнокорейцям, які потрапили в полон Сил оборони, зробили операції. Вони живі й перебувають в Україні.

"Ми хотіли б їх обміняти. Ми готові їх міняти тільки на українських воїнів, які перебувають у полоні. Ми передали такий сигнал", – зазначив президент.

8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.

Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.

У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.