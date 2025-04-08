Держдеп США про полонених громадян Китаю: Це тривожно. КНР основний посібник Росії у війні

Брюс нагадала слова Трампа про те, що співпраця Китаю та РФ сприяє глобальній нестабільності

Теммі Брюс (Фото: flickr by US Department of State)

У США назвали Китай одним із основних посібників Росії у війні проти України та висловили тривогу з приводу взяття двох громадян КНР у полон. Про це на брифінгу розповіла речниця Держдепу США Теммі Брюс.

"Знаєте, це тривожно. Тривожно, що Північна Корея бере участь. Тривожно, що китайських солдатів було захоплено в полон. Ми обізнані про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, які билися на боці Росії в Україні. Китай є основним посібником Росії у цій війні", – сказала вона.

За словами представниці Держдепу, Китай постачає до Росії близько 80% товарів подвійного призначення, які Москва використовує для ведення повномасштабної війни проти України.

Вона нагадала слова президента США Дональда Трампа щодо негативних наслідків співпраці Китаю з Росією.

"[Це] лише сприятиме глобальній нестабільності і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними та менш успішними", – резюмувала Брюс.