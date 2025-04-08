Держдеп США про полонених громадян Китаю: Це тривожно. КНР основний посібник Росії у війні
У США назвали Китай одним із основних посібників Росії у війні проти України та висловили тривогу з приводу взяття двох громадян КНР у полон. Про це на брифінгу розповіла речниця Держдепу США Теммі Брюс.
"Знаєте, це тривожно. Тривожно, що Північна Корея бере участь. Тривожно, що китайських солдатів було захоплено в полон. Ми обізнані про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, які билися на боці Росії в Україні. Китай є основним посібником Росії у цій війні", – сказала вона.
За словами представниці Держдепу, Китай постачає до Росії близько 80% товарів подвійного призначення, які Москва використовує для ведення повномасштабної війни проти України.
Вона нагадала слова президента США Дональда Трампа щодо негативних наслідків співпраці Китаю з Росією.
"[Це] лише сприятиме глобальній нестабільності і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними та менш успішними", – резюмувала Брюс.
- 8 квітня Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох китайців, які воювали проти України на Донеччині.
- Після цього МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень.
- Глава ЦПД зазначив, що присутність військових Китаю в армії Росії суперечать миротворчим заявам Пекіна.