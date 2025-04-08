Військові Китаю в складі армії Росії суперечать миротворчим заявам Пекіну – голова ЦПД
Військові з Китаю у складі російської армії, яких було взято в полон в Україні, не відповідають миротворчим заявам Пекіна. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
За його словами, Китай має відреагувати на те, що його громадяни воювали на боці Росії проти України.
"Реагувати на це доведеться. Індія реагувала на залучення їх громадян до війни", – зазначив він.
Коваленко підкреслив, що Китай публічно підтримує територіальну цілісність України та виступає за припинення вогню. Разом із тим китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ.
"Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі – це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна", – підкреслив голова ЦПД.
8 квітня стало відомо, що ЗСУ взяли у полон двох китайців, які воювали проти України в Донецькій області. Після цього МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень.
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