Військові Китаю в складі армії Росії суперечать миротворчим заявам Пекіну – голова ЦПД

Коваленко зазначив, що не реагувати на цю подію Китай не може

Президент Китаю серед військових (Фото: ЕРА/LI GANG CHINA OUT)

Військові з Китаю у складі російської армії, яких було взято в полон в Україні, не відповідають миротворчим заявам Пекіна. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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За його словами, Китай має відреагувати на те, що його громадяни воювали на боці Росії проти України.

"Реагувати на це доведеться. Індія реагувала на залучення їх громадян до війни", – зазначив він.

Коваленко підкреслив, що Китай публічно підтримує територіальну цілісність України та виступає за припинення вогню. Разом із тим китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ.

"Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі – це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна", – підкреслив голова ЦПД.

8 квітня стало відомо, що ЗСУ взяли у полон двох китайців, які воювали проти України в Донецькій області. Після цього МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень.