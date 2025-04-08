Военные Китая в армии России противоречат миротворческим заявлениям Пекина – глава ЦПД
Военные из Китая в составе российской армии, взятые в плен в Украине, не отвечают миротворческим заявлениям Пекина. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, Китай должен отреагировать на то, что его граждане сражались на стороне России против Украины.
"Реагировать на это придется. Индия реагировала на привлечение их граждан к войне", – отметил он.
Коваленко подчеркнул, что Китай публично поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за прекращение огня. Вместе с тем, китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск.
"Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе – это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина", – подчеркнул глава ЦПД.
8 апреля стало известно, что ВСУ взяли в плен двух китайцев, воевавших против Украины в Донецкой области. После этого МИД вызвал временного поверенного в делах Китая для того, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений.
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