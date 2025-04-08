Госдеп США о пленных гражданах Китая: Это тревожно. КНР основной пособник России в войне
В США назвали Китай одним из основных пособников России в войне против Украины и выразили тревогу по поводу взятия двух граждан КНР в плен. Об этом на брифинге рассказала спикер Госдепа США Темми Брюс.
"Знаете, это тревожно. Тревожно, что Северная Корея участвует. Тревожно, что китайские солдаты были захвачены в плен. Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, сражавшихся на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", – сказала она.
По словам представителя Госдепа, Китай поставляет в Россию около 80% товаров двойного назначения, которые Москва использует для ведения полномасштабной войны против Украины.
Она напомнила слова президента США Дональда Трампа о негативных последствиях сотрудничества Китая с Россией.
"[Это] будет только способствовать глобальной нестабильности и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими", – резюмировала Брюс.
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- После этого МИД вызвал временного поверенного в делах Китая для того, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений.
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