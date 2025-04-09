Зеленський заявив, що на боці Росії воює щонайменше 155 громадян Китаю

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. Щодо цих 155 – є паспортні дані, звідки вони, їх документи, вік, місця служби. Зрозуміла схема, як їх вербують", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, росіяни вербують громадян КНР через соціальні мережі, зокрема Tik-Tok. Там вони розповсюджують рекламні ролики.

Президент наголосив, що офіційний Пекін про це знає.

"Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження три-чотири доби. Один-два місяці – навчальні центри. Воюють вони на території України", – додав він.

Також Зеленський назвав імена двох полонених громадян Китаю – Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.

8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.

Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.

У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.