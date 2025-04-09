У ЗСУ розповіли деталі взяття в полон громадянина Китаю під Білогорівкою

Громадянин Китаю розповів українським військовим, що до російської армії він нібито долучився через посередника в КНР

Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Біля населеного пункту Білогорівка штурмова група окупантів, опинившись під вогневим тиском Сил оборони, ухвалила рішення здатися. Серед трьох загарбників, взятих тоді в полон, виявився один громадянин Китаю. Про це повідомила Українська правда із посиланням на відділ комунікацій оперативно-тактичного угруповання "Луганськ".

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Окупантів, серед яких виявився китаєць, взяли в полон бійці 81 окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Під час бойових дій штурмова група противника, опинившись під вогневим тиском внаслідок дій українських військових, зокрема операторів БпЛА, ухвалила рішення здатися. Серед трьох полонених – один китаєць.

Громадянин Китаю розповів українським військовим, що до російської армії він нібито долучився через посередника в КНР, сплативши 300 000 рублів (за офіційним курсом майже $3500).

Полонений китаєць також заявив, що проходив підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян КНР. Підготовка містила базові військові навички та проводилася без перекладача – із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

За його словами, основною мотивацією було бажання стати військовослужбовцем та отримати російське громадянство. Також він зазначив, що деякі учасники групи мали проблеми із законом у Китаї. А до РФ громадянин Китаю нібито приїхав як турист.

Через мовний бар’єр він не повною мірою орієнтувався в ситуації під час штурмових дій. У ході бою група зазнала втрат і, не маючи можливості продовжувати опір, вирішила здатися.

В ОТУ "Луганськ" зазначили, що наразі вказаний громадянин співпрацює із правоохоронцями. Його особу та громадянство підтверджено. Також військові наголосили, що Україна суворо дотримується положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.

Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.

У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.