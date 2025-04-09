Китай відреагував на взяття в полон двох своїх громадян – перевіряє інформацію

У МЗС нагадали, що регулярно застерігали громадян Китаю від участі у збройних конфліктах

Лінь Цзянь (Фото: ЕРА)

В Китаї прокоментували інформацію щодо взяття в полон двох своїх громадян, які воювали на боці Росії проти України. Обставини з'ясовуються, заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь на брифінгу 9 квітня.

"Китай перевіряє інформацію разом з українською стороною", – сказав він.

Представник МЗС нагадав, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів та уникати будь-яких форм участі у них. Особливо уникати участі у "воєнних операціях" будь-яких країн.

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Інформація про взяття у полон громадян Китаю з'явилася 8 квітня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вони воювали у складі армії Росії проти України на Донеччині.