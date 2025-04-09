Китай відреагував на взяття в полон двох своїх громадян – перевіряє інформацію
В Китаї прокоментували інформацію щодо взяття в полон двох своїх громадян, які воювали на боці Росії проти України. Обставини з'ясовуються, заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь на брифінгу 9 квітня.
"Китай перевіряє інформацію разом з українською стороною", – сказав він.
Представник МЗС нагадав, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів та уникати будь-яких форм участі у них. Особливо уникати участі у "воєнних операціях" будь-яких країн.
Інформація про взяття у полон громадян Китаю з'явилася 8 квітня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вони воювали у складі армії Росії проти України на Донеччині.
- Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.
- Глава ЦПД зазначив, що присутність військових Китаю в армії Росії суперечить миротворчим заявам Пекіна.
- У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.