Китай отреагировал на взятие в плен двух своих граждан – проверяет информацию
В Китае прокомментировали информацию о взятии в плен двух своих граждан, которые воевали на стороне России против Украины. Обстоятельства выясняются, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь на брифинге 9 апреля.
"Китай проверяет информацию вместе с украинской стороной", – сказал он.
Представитель МИД напомнил, что правительство Китая всегда просит своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и избегать любых форм участия в них. В особенности избегать участия в "военных операциях" любых стран.
Информация о взятии в плен граждан Китая появилась 8 апреля. Президент Владимир Зеленский сообщил, что они воевали в составе армии России против Украины в Донецкой области.
- В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая для того, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и потребовать объяснений.
- Глава ЦПД отметил, что присутствие военных Китая в армии России противоречит миротворческим заявлениям Пекина.
- В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.