Китай отреагировал на взятие в плен двух своих граждан – проверяет информацию

В МИД напомнили, что регулярно предостерегали граждан Китая от участия в вооруженных конфликтах

Линь Цзянь (Фото: ЕРА)

В Китае прокомментировали информацию о взятии в плен двух своих граждан, которые воевали на стороне России против Украины. Обстоятельства выясняются, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь на брифинге 9 апреля.

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"Китай проверяет информацию вместе с украинской стороной", – сказал он.

Представитель МИД напомнил, что правительство Китая всегда просит своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и избегать любых форм участия в них. В особенности избегать участия в "военных операциях" любых стран.

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Информация о взятии в плен граждан Китая появилась 8 апреля. Президент Владимир Зеленский сообщил, что они воевали в составе армии России против Украины в Донецкой области.