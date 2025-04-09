В ВСУ рассказали детали взятия в плен гражданина Китая под Белогоровкой
Около населенного пункта Белогоровка штурмовая группа оккупантов, оказавшись под огневым давлением Сил обороны, приняла решение сдаться. Среди трех захватчиков, взятых в плен, оказался один гражданин Китая. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на отдел коммуникаций оперативно-тактической группировки "Луганск".
Оккупантов, среди которых оказался китаец, взяли в плен бойцы 81 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.
Во время боевых действий штурмовая группа противника, оказавшись под огневым давлением в результате действий украинских военных, в том числе операторов БпЛА, приняла решение сдаться. Среди трех пленных – один китаец.
Гражданин Китая рассказал украинским военным, что в российскую армию он якобы присоединился через посредника в КНР, оплатив 300 000 рублей (по официальному курсу почти $3500).
Пленный китаец также заявил, что проходил подготовку на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из граждан КНР. Подготовка предусматривала базовые военные навыки и проводилась без переводчика – с применением жестов и мобильного переводчика.
По его словам, основной мотивацией было желание стать военнослужащим и получить российское гражданство. Также он отметил, что у некоторых участников группы были проблемы с законом в Китае. А в РФ гражданин Китая якобы въехал как турист.
Из-за языкового барьера он не в полной мере ориентировался в ситуации во время штурмовых действий. В ходе боя группа понесла потери и, не имея возможности продолжать сопротивление, решила сдаться.
В ОТГ "Луганск" отметили, что в настоящее время указанный гражданин сотрудничает с правоохранителями. Его личность и гражданство подтверждены. Также военные подчеркнули, что Украина строго соблюдает положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными.
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- В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.