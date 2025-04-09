В ВСУ рассказали детали взятия в плен гражданина Китая под Белогоровкой

Гражданин Китая рассказал украинским военным, что к российской армии он якобы присоединился через посредника в КНР

Украинский военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Около населенного пункта Белогоровка штурмовая группа оккупантов, оказавшись под огневым давлением Сил обороны, приняла решение сдаться. Среди трех захватчиков, взятых в плен, оказался один гражданин Китая. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на отдел коммуникаций оперативно-тактической группировки "Луганск".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Оккупантов, среди которых оказался китаец, взяли в плен бойцы 81 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

Во время боевых действий штурмовая группа противника, оказавшись под огневым давлением в результате действий украинских военных, в том числе операторов БпЛА, приняла решение сдаться. Среди трех пленных – один китаец.

Гражданин Китая рассказал украинским военным, что в российскую армию он якобы присоединился через посредника в КНР, оплатив 300 000 рублей (по официальному курсу почти $3500).

Пленный китаец также заявил, что проходил подготовку на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из граждан КНР. Подготовка предусматривала базовые военные навыки и проводилась без переводчика – с применением жестов и мобильного переводчика.

По его словам, основной мотивацией было желание стать военнослужащим и получить российское гражданство. Также он отметил, что у некоторых участников группы были проблемы с законом в Китае. А в РФ гражданин Китая якобы въехал как турист.

Из-за языкового барьера он не в полной мере ориентировался в ситуации во время штурмовых действий. В ходе боя группа понесла потери и, не имея возможности продолжать сопротивление, решила сдаться.

В ОТГ "Луганск" отметили, что в настоящее время указанный гражданин сотрудничает с правоохранителями. Его личность и гражданство подтверждены. Также военные подчеркнули, что Украина строго соблюдает положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.

В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.

В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.