Зеленский заявил, что на стороне России воюет минимум 155 граждан Китая

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В российской армии воюет не менее 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает Суспільне.

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"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 – есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы. Понятная схема, как их вербуют", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, россияне вербуют граждан КНР через социальные сети, в частности, Tik-Tok. Там они распространяют рекламные ролики.

Президент подчеркнул, что официальный Пекин об этом знает.

"Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинские обследования трое-четверо суток. Один-два месяца – учебные центры. Воюют они на территории Украины", — добавил он.

Также Зеленский назвал имена двух пленных граждан Китая – Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.

8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.

В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.

В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.