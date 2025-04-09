Зеленський показав кадри допиту полонених громадян Китаю – відео

У середу, 9 квітня, працівники Служби безпеки України поспілкувалися з полоненими громадянами Китаю, які воювали на боці російської армії проти України. Відповідне відео оприлюднив президент Володимир Зеленський.

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"З’ясовуємо всі факти щодо перебування цих та інших громадян Китаю у складі російської окупаційної армії. Працює також українська розвідка", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна має точні дані щодо понад 150 громадян Китаю, яких Росія залучила до війни.

"Знаємо, що насправді їх більше. Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни", – написав президент.

Він назвав це ще одним свідченням того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії.

На кадрах, опублікованих Зеленським, показані документи полонених китайців. Чоловік, який назвав себе Чанг Ренбо, стверджує, що потрапив у полон під час свого першого бойового завдання. За його словами, раніше він не тримав зброю в руках.

Інший полонений, Ванг Гуанцзюн, розповів, що здався в полон ще з двома загарбниками. За його словами, українські військові врятували їм життя, адже росіяни скинули вибухівку з газами. Китаєць каже, що він надихався цим газом і думав, що загине, але український військовий витягнув його з укриття.

ДОПОВНЕНО О 22:35. СБУ повідомила про перші допити полонених. За даними спецслужби, наразі вони дають показання про те, яким чином опинилися на війні в Україні та які завдання виконували у складі Збройних сил Росії.

В СБУ уточнили, що одного полоненого захопили бійці 157 окремої механізованої бригади Збройних Сил України біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 81 окремої аеромобільної бригади ЗСУ поблизу Білогорівки.

Для проведення слідчих дій полонених доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного права. Спілкування з полоненими відбувається через перекладачів, додали в СБУ.

Один із полонених, безробітний 1991 року народження, був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до Москви й підписав контракт.

Інший, 1998 року народження, приїхав до Росії у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім, бувши у РФ, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

Наразі СБУ перевіряє показання полонених та проводить необхідні слідчі заходи.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.

Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.

У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.