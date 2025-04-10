МЗС Китаю відреагувало на заяву Зеленського щодо участі громадян країни у війні

Лінь Цзянь (Фото: Jessica Lee/EPA)

Твердження щодо участі громадян Китаю на боці Росії у війні проти України не має під собою фактів. Так речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь відреагував на заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що Україна має дані про щонайменше 155 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.

Журналісти попросили прокоментувати, чи знають в МЗС, скільки громадян КНР допомагають Росії у її війні проти України. Зокрема, вони згадали заяву Зеленського щодо участі "набагато більшої кількості китайців", ніж 155 громадян, про яких відомо.

"Таке твердження не має під собою фактів. Позиція Китаю в питанні української кризи (так Пекін називає війну РФ проти України) дуже чітка і широко визнана міжнародною спільнотою. Українській стороні необхідно правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю для політичного врегулювання української кризи", – сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Також у нього попросили прокоментувати заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо того, що захоплення в полон двох громадян КНР "ставить під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй".

"Як я вже сказав, Китай весь час дотримувався об’єктивної та справедливої позиції щодо проблеми української кризи. Це дуже зрозуміло. І Китай був відданий припиненню конфлікту та сприянню переговорам про мир, що є очевидним для міжнародної спільноти", – наголосив Лінь Цзянь, додавши, що українській стороні необхідно правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю.

8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.

Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.

У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.