Зеленський: Ми отримали інформацію, що Китай постачає зброю Росії
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає зброю Росії. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що ця інформація "не дуже приємна".

"Ми отримали нарешті інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально", – сказав Зеленський.

За його словами, є відповідна інформація від Служби безпеки України та розвідок.

Зеленський зазначив, що йдеться про порох та артилерію.

"І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", – сказав президент.

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