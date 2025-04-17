Зеленський: Ми отримали інформацію, що Китай постачає зброю Росії

Є відповідні дані від СБУ та розвідок, уточнив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає зброю Росії. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що ця інформація "не дуже приємна".

"Ми отримали нарешті інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально", – сказав Зеленський.

За його словами, є відповідна інформація від Служби безпеки України та розвідок.

Зеленський зазначив, що йдеться про порох та артилерію.

"І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", – сказав президент.

8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.

Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.

У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.