Путин заявил о "Пасхальном перемирии" – что известно

Диктатор утверждает, что РФ прекращает боевые действия на 30 часов. В Украине спросили, почему не безусловное перемирие

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. Запись их разговора была показана в телеэфире страны-агрессора.

Путин приказал Герасимову "остановить все боевые действия" на период такого перемирия.

По словам диктатора, оно продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля (в Москве и Киеве сейчас одинаковый часовой пояс).

Он добавил: "Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру". В то же время Путин заявил, что оккупационные войска РФ "должны быть готовы к отражению любых нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий".

Далее диктатор традиционно повторил пропагандистские штампы о "киевском режиме" и обвинил Украину в якобы нарушении энергетического перемирия.

Тем временем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко напомнил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня более месяца назад во время встречи с США в Саудовской Аравии.

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали с 11 марта?", – написал он.

5 января 2023 года Путин поручил тогдашнему министру обороны Шойгу ввести так называемое "Рождественское перемирие" – "режим прекращения огня" на всей линии столкновения на полтора суток. В Кремле надеялись, что Украина согласится с предложением, хотя сама РФ никогда не соблюдала "режимы тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Зеленский ответил, что российские власти хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подогнать поближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованные. Президент отметил, что для мира требуется выведение российских войск с территории Украины.

Байден заявил, что Путин "пытается найти немного кислорода", заявив о необходимости прекращения огня на 36 часов. Тогдашний США напомнил, что диктатору РФ ничего не мешало бомбить Украину и 25 декабря, и в Новый год. Глава МИД Германии Бербок отметила, что если бы Путин хотел мира, он мог бы просто вывести войска из Украины.