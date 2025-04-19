Незрозуміло, як Росія буде дотримуватися короткого перемир'я – МЗС Італії

Таяні зауважив, що Путін повинен позитивно відреагувати на пропозицію Трампа та зробити можливим справжнє припинення вогню

Антоніо Таяні (Фото: Flickr Європарламента)

Незрозуміло, як Росія буде дотримуватися короткотривалого перемир'я, водночас Володимир Путін повинен вирішити остаточно зупинити розпочату ним війну. Про це заявив голова міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні, коментуючи заяву диктатора РФ про "Великоднє перемир'я", передає агенція ANSA.

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"Кожен сигнал до миру є важливим, як я завжди говорив, заохочуючи всі сторони до переговорів. Незрозуміло, як Росія буде дотримуватися короткочасного перемир'я, в той час як Путін повинен вирішити остаточно зупинити війну, яку він сам розпочав", – розповів чиновник.

Таяні зауважив, що диктатор повинен позитивно відреагувати на пропозицію президента США Дональда Трампа та зробити можливим справжнє припинення вогню.

Міністр додав, що мир "має бути справедливим і тривалим".