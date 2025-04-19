Незрозуміло, як Росія буде дотримуватися короткого перемир'я – МЗС Італії
Незрозуміло, як Росія буде дотримуватися короткотривалого перемир'я, водночас Володимир Путін повинен вирішити остаточно зупинити розпочату ним війну. Про це заявив голова міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні, коментуючи заяву диктатора РФ про "Великоднє перемир'я", передає агенція ANSA.
"Кожен сигнал до миру є важливим, як я завжди говорив, заохочуючи всі сторони до переговорів. Незрозуміло, як Росія буде дотримуватися короткочасного перемир'я, в той час як Путін повинен вирішити остаточно зупинити війну, яку він сам розпочав", – розповів чиновник.
Таяні зауважив, що диктатор повинен позитивно відреагувати на пропозицію президента США Дональда Трампа та зробити можливим справжнє припинення вогню.
Міністр додав, що мир "має бути справедливим і тривалим".
- Напередодні диктатор Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим.
- Президент Зеленський назвав "черговою спробою пограти з життями людей" пропозицію Путіна та повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом голова української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.