Непонятно, как Россия будет придерживаться короткого перемирия – МИД Италии

Таяни отметил, что Путин должен положительно отреагировать на предложение Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня.

Антонио Таяни (Фото: Flickr Европарламента)

Непонятно, как Россия будет соблюдать краткосрочное перемирие, в то же время Владимир Путин должен решить окончательно остановить начатую им войну. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, комментируя заявление диктатора РФ о "Пасхальном перемирии", передает агентство ANSA.

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"Каждый сигнал к миру важен, как я всегда говорил, поощряя все стороны к переговорам. Непонятно, как Россия будет соблюдать кратковременное перемирие, в то время как Путин должен решить окончательно остановить войну, которую он сам начал", – рассказал чиновник.

Таяни отметил, что диктатор должен положительно отреагировать на предложение президента США Дональда Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня.

Министр добавил, что мир "должен быть справедливым и продолжительным".