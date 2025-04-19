Непонятно, как Россия будет придерживаться короткого перемирия – МИД Италии
Непонятно, как Россия будет соблюдать краткосрочное перемирие, в то же время Владимир Путин должен решить окончательно остановить начатую им войну. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, комментируя заявление диктатора РФ о "Пасхальном перемирии", передает агентство ANSA.
"Каждый сигнал к миру важен, как я всегда говорил, поощряя все стороны к переговорам. Непонятно, как Россия будет соблюдать кратковременное перемирие, в то время как Путин должен решить окончательно остановить войну, которую он сам начал", – рассказал чиновник.
Таяни отметил, что диктатор должен положительно отреагировать на предложение президента США Дональда Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня.
Министр добавил, что мир "должен быть справедливым и продолжительным".
- Накануне диктатор Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым.
- Президент Зеленский назвал "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" предложение Путина и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.