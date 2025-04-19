Россияне ударили дронами по многоэтажке в Херсоне – загорелись семь квартир

Глава ОВА отметил, что именно такой вид имеет "Пасхальное перемирие" россиян

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Россияне ударили восемью дронами по многоэтажке в Херсоне – загорелись семь квартир. Захватчики атаковали и другие населенные пункты области, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин.

Около 18:00. Из-за попадания восьми FPV-беспилотников загорелись семь квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона.

19:05. БпЛА оккупантов попал в гражданское авто в Урожайном, через час еще один дрон атаковал населенный пункт.

19:12. FPV захватчиков ударил по Станиславу.

Прокудин отметил, что именно так выглядит "Пасхальное перемирие" россиян.

"К сожалению, мы не наблюдаем никакого затишья. Обстрелы продолжаются, и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что у России нет ничего святого. И верить словам оккупантов — значит, подвергать себя опасности", – отметил он.