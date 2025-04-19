Россия ударила дронами по Одесской и Запорожской областям. Возникли пожары – видео

По предварительным данным, в результате ударов никто не пострадал

Ликвидация пожара в Запорожье (Фото: Запорожская ОВА)

Россия атаковала Запорожскую и Одесскую области дронами в ночь на 19 апреля. Повреждены жилые дома и возникли пожары, сообщили спасатели и местные власти.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, под утро враг ударил "шахедами" по селу Магдалиновка Запорожского района. Повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.

Также оккупанты атаковали Запорожье. В результате произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Ликвидация последствий вражеских обстрелов продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Одесской области враг обстрелами разрушил фермерские хозяйства, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Возникли пожары, которые ликвидировали как спасатели, так и местная пожарная команда.

Жертвы и пострадавшие не зафиксированы, отметили в ГСЧС.