Росія вдарила дронами по Одеській та Запорізькій областях. Виникли пожежі, є руйнування – відео

За попередніми даними, внаслідок ударів ніхто не постраждав

Ліквідація пожежі у Запоріжжі (Фото: Запорізька ОВА)

Росія атакувала Запорізьку та Одеську області дронами в ніч проти 19 квітня. Пошкоджені житлові будинки та виникли пожежі, повідомили рятувальники та місцева влада.

За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, під ранок ворог вдарив "шахедами" по селу Магдалинівка Запорізького району. Пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку.

Також окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок цього сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів триває. За попередніми даними, постраждалих немає.

Наслідки атаки по Запоріжжю (Фото: Запорізька ОВА)

Наслідки атаки по Запоріжжю (Фото: Запорізька ОВА)

В Одеській області ворог обстрілами зруйнував фермерські господарства, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Виникли пожежі, які ліквідовували як рятувальники, так і місцева пожежна команда.

Жертв та постраждалих не зафіксовано, зазначили у ДСНС.