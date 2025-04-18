У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи після російського удару
Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи у Харкові після ракетного обстрілу РФ, повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Через російський удар загинула одна людина.
Постраждали 114 осіб, зокрема дев'ять дітей.
Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 150 постраждалим.
- Уранці 18 квітня Росія вдарила трьома "шахедами" по Сумах, чотирма балістичними ракетами по Харкову та крилатими ракетами по Дніпру.
- Президент Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети "Іскандер" – одна з них розірвалась у повітрі просто над спальним районом, а інша влучила по території підприємства поряд із житловою забудовою.
- Голова держави знову звернувся до США та партнерів стосовно додаткових систем ППО Patriot та ракет до них для України й зазначив, що "це по-християнськи – допомогти".