У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи після російського удару

Через атаку загинула людина. 114 осіб постраждали, зокрема дев'ять дітей

Фото: ДСНС

Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи у Харкові після ракетного обстрілу РФ, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Через російський удар загинула одна людина.

Постраждали 114 осіб, зокрема дев'ять дітей.

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 150 постраждалим.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Уранці 18 квітня Росія вдарила трьома "шахедами" по Сумах, чотирма балістичними ракетами по Харкову та крилатими ракетами по Дніпру.

Президент Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети "Іскандер" – одна з них розірвалась у повітрі просто над спальним районом, а інша влучила по території підприємства поряд із житловою забудовою.

Голова держави знову звернувся до США та партнерів стосовно додаткових систем ППО Patriot та ракет до них для України й зазначив, що "це по-християнськи – допомогти".