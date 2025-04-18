У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи після російського удару
Фото: ДСНС

Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи у Харкові після ракетного обстрілу РФ, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Через російський удар загинула одна людина.

Постраждали 114 осіб, зокрема дев'ять дітей.

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 150 постраждалим.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Читайте також
Росіяни вдарили по енергоінфраструктурі на Сумщині – виникли проблеми зі світлом
війнаХарківдснсобстрілмвс