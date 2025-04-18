Росіяни вдарили по енергоінфраструктурі на Сумщині – виникли проблеми зі світлом
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Обленерго написало, що відключення світла пов'язані з агресією Росії.
"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю!" – йдеться у повідомленні оператора.
Обленерго закликало зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в інтернеті фото та відео з наслідками влучань, а також будь-яку іншу інформацію, що може допомогти росіянам скоригувати удари та зробити висновки щодо стану роботи енергосистеми.
Напередодні мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що росіяни вдарили за межами міста, обійшлося без жертв та постраждалих.
У Кролевці та Шостці немає електропостачання, повідомили голови громад Микола Нога та Віктор Лехман Суспільному. Також без світла залишилася частина населених пунктів на півночі області.
Окрім цього, у Шостці частково зникло водопостачання, повідомили медіа місцеві жителі.
- 17 квітня президент Зеленський повідомив, що на території Росії навпроти Сумської області окупанти накопичили близько 60 000 військових.
- Того ж дня Зеленський звільнив попереднього та призначив нового очільника Сумської обласної військової адміністрації.
- Уранці 18 квітня Росія вдарила трьома "шахедами" по Сумах, чотирма балістичними ракетами по Харкову та крилатими ракетами по Дніпру.