Навпроти Сумського напрямку Росія накопичила понад 60 000 військових – Зеленський

Україна не дає сконцентрувати достатню кількість військ для наступу в районах Чернігова, Запоріжжя та Харкова, наголосив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На території Росії навпроти Сумської області окупанти накопичили близько 60 000 військових. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

"Навпроти Сумського напрямку, ви знаєте, що йде велике накопичення. Там більш ніж 60 000 росіян", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна не дає росіянам сконцентрувати навпроти Чернігова, Харкова та Запоріжжя достатньо військ для повноцінного наступу. Тому окупанти діють "хвилями".

Глава держави, коментуючи стратегічні плани РФ навесні та влітку, пояснив, що для отримання сильної позиції під час переговорів росіяни хочуть досягнути успіхів на фронті, зокрема в частково окупованих регіонах України.

"Для того, щоб мати такий тиск, треба захопити більше територій, більше квадратних кілометрів землі для того, щоб тиснути на Україну", – акцентував Зеленський.

Він додав, що для досягнення цих цілей окупантам потрібно діяти й на інших напрямках, щоб потім продемонструвати світовій спільноті, що нібито Росія – країна компромісів.

"Для цього вони бажають використовувати успіхи на інших територіях. І тут вже ми говоримо про такі території, як Суми, де йде велике накопичення військових. І вони Чернігів обстрілюють також не випадково", – сказав глава держави.

27 березня 2025 року Зеленський заявляв, що Путін готується до весняного наступу в Сумській та Харківській областях і намагається виграти час.

9 квітня Сирський сказав, що наступ Росії на Сумську та Харківську області, про який раніше попереджав президент, фактично вже розпочався.