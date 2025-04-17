Напротив Сумского направления Россия накопила более 60 000 военных – Зеленский

Украина не дает сконцентрировать достаточное количество войск для наступления в районах Чернигова, Запорожья и Харькова, подчеркнул президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На территории России напротив Сумской области оккупанты накопили около 60 000 военных. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Напротив Сумского направления, вы знаете, что идет большое накопление. Там более 60 000 россиян", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина не дает россиянам сконцентрировать напротив Чернигова, Харькова и Запорожья достаточно войск для полноценного наступления. Поэтому оккупанты действуют "волнами".

Глава государства, комментируя стратегические планы РФ весной и летом, пояснил, что для получения сильной позиции в ходе переговоров россияне хотят добиться успехов на фронте, в частности в частично оккупированных регионах Украины.

"Для того, чтобы иметь такое давление, нужно захватить больше территорий, больше квадратных километров земли для того, чтобы давить на Украину", — акцентировал Зеленский.

Он добавил, что для достижения этих целей оккупантам нужно действовать и на других направлениях, чтобы затем продемонстрировать мировому сообществу, что якобы Россия – страна компромиссов.

"Для этого они хотят использовать успехи на других территориях. И здесь уже мы говорим о таких территориях, как Сумы, где идет большое накопление военных. И они Чернигов обстреливают также не случайно", – сказал глава государства.

27 марта 2025 года Зеленский заявлял, что Путин готовится к весеннему наступлению в Сумской и Харьковской областях и пытается выиграть время.

9 апреля Сырский сказал, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее предупреждал президент, фактически уже началось.