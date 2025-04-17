Напротив Сумского направления Россия накопила более 60 000 военных – Зеленский
На территории России напротив Сумской области оккупанты накопили около 60 000 военных. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.
"Напротив Сумского направления, вы знаете, что идет большое накопление. Там более 60 000 россиян", — сказал Зеленский.
По словам президента, Украина не дает россиянам сконцентрировать напротив Чернигова, Харькова и Запорожья достаточно войск для полноценного наступления. Поэтому оккупанты действуют "волнами".
Глава государства, комментируя стратегические планы РФ весной и летом, пояснил, что для получения сильной позиции в ходе переговоров россияне хотят добиться успехов на фронте, в частности в частично оккупированных регионах Украины.
"Для того, чтобы иметь такое давление, нужно захватить больше территорий, больше квадратных километров земли для того, чтобы давить на Украину", — акцентировал Зеленский.
Он добавил, что для достижения этих целей оккупантам нужно действовать и на других направлениях, чтобы затем продемонстрировать мировому сообществу, что якобы Россия – страна компромиссов.
"Для этого они хотят использовать успехи на других территориях. И здесь уже мы говорим о таких территориях, как Сумы, где идет большое накопление военных. И они Чернигов обстреливают также не случайно", – сказал глава государства.
- 27 марта 2025 года Зеленский заявлял, что Путин готовится к весеннему наступлению в Сумской и Харьковской областях и пытается выиграть время.
- 9 апреля Сырский сказал, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее предупреждал президент, фактически уже началось.