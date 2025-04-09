Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области – Сырский
Наступление России на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее предупреждал президент Владимир Зеленский, фактически уже началось. Об этом в интервью LB рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", – сказал главком.
Он отметил, что враг стремится создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
По словам Сырского, ситуация на поле боя с лета 2024 года, когда Россия смогла добиться небольших тактических побед, почти не изменилась. Оккупанты продолжают стратегическую наступательную операцию, чтобы захватить новые территории, разгромить Силы обороны и продвинуться вглубь фронта. Но существенного прогресса нет.
Кроме того, враг не отказался от планов установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, а также над частями Херсонской и Запорожской областей.
"Он придерживается тех целей или пытается выполнить те задачи, которые ему были поставлены. И останавливаться они не собираются, судя по всему… Вы же видите, что, несмотря на все идущие переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", – резюмировал Сырский.
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