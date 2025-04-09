Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області – Сирський

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Наступ Росії на Сумську та Харківську області, про який раніше попереджав президент Володимир Зеленський, фактично вже розпочався. Про це в інтерв'ю LB розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Я можу сказати, що президент абсолютно має рацію, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", – сказав головком.

Він зазначив, що ворог прагне створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

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За словами Сирського, ситуація на полі бою з літа 2024 року, коли Росія змогла досягти невеликих тактичних перемог, майже не змінилася. Окупанти продовжують стратегічну наступальну операцію, щоб захопити нові території, розгромити Сили оборони та просунутися вглиб фронту. Але істотного прогресу немає.

Окрім цього, ворог не відмовився від планів встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей, а також над частинами Херсонської та Запорізької областей.

"Він дотримується тих цілей чи намагається виконати ті завдання, які йому були поставлені. І зупинятися вони не збираються, з огляду на все… Ви ж бачите, що, попри всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій", – резюмував Сирський.