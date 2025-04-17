Зеленський про атаки РФ на енергетику: І напередодні Великодня, і після – можливі удари

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Розвідка знає про плани російських окупаційних військ щодо обстрілів української енергетики напередодні Великодня і після нього. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що вже третю зиму повномасштабної війни Україні вдалося уникнути блекауту.

"Було складно, було багато загроз, відключень, втрат. Але Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу", – сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що "звісно, це не означає, що загрози вже немає".

"Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику", – заявив президент.