Зеленский об атаках РФ на энергетику: И в канун Пасхи, и после – возможны удары
Разведка знает о планах российских оккупационных войск по обстрелам украинской энергетики накануне Пасхи и после нее. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что уже третью зиму полномасштабной войны Украине удалось избежать блекаута.
"Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему – объединенную, рабочую", – сказал он.
В то же время, Зеленский подчеркнул, что "конечно, это не значит, что угрозы уже нет".
"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас – и накануне Пасхи, и после нее – возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику", – заявил президент.
- 23 марта 2025 года в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- Украина не передает американским союзникам точные координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса 3 апреля.