Зеленский об атаках РФ на энергетику: И в канун Пасхи, и после – возможны удары

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Разведка знает о планах российских оккупационных войск по обстрелам украинской энергетики накануне Пасхи и после нее. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что уже третью зиму полномасштабной войны Украине удалось избежать блекаута.

"Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему – объединенную, рабочую", – сказал он.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что "конечно, это не значит, что угрозы уже нет".

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас – и накануне Пасхи, и после нее – возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику", – заявил президент.

23 марта 2025 года в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.

Украина не передает американским союзникам точные координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса 3 апреля.